Грузія призупинила переговори щодо торгівлі з Росією

"Зараз ми тимчасово припиняємо діалог із Росією з питань торгівлі, оскільки це не має сенсу. Росія може у будь-який момент знову накласти ембарго", - заявила голова МЗС під час візиту до США передає Прайм із посиланням на її інтерв'ю радіо "Свобода".

Росія займає третє місце у списку країн - основних торговельних партнерів Грузії. Зовнішньоторговельний обіг Грузії із Росією за січень-листопад 2014 року склав більше 752,2 млн доларів, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Обіг із Росією за даний період склав 7,3% від усього зовнішньоторговельного обороту Грузії.

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Тбілісі розірвав дипломатичні відносини з Росією після визнання Москвою незалежності Абхазії та Південної Осетії (Цхінвальського регіону) у серпні 2008 року. Представники нового уряду Грузії, які прийшли до влади за підсумками парламентських виборів 1 жовтня 2012 року, назвали одним із головних пріоритетів зовнішньої політики країни нормалізацію відносин із РФ, але не ціною принципу територіальної цілісності країни.

У листопаді 2012 року екс-посол Грузії в РФ Зураб Абашидзе був призначений спецпредставником прем'єра з відносин з РФ. З тих пір почали налагоджуватися економічні відносини - грузинське вино і мінеральна вода, а також інша сільськогосподарська продукція повернулися на російський ринок.

Нагадаємо, у листопаді минулого року УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ Грузії Тамара Беручашвілі заявила, що Росія становить загрозу для всієї Європи.