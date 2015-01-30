У Центробанку РФ очікують піку інфляції у другому кварталі

Інфляція в РФ досягне свого піку у другому кварталі 2015 року, однак вже у січні 2016 року темп зростання споживчих цін опуститься нижче 10%, прогнозує ЦБ, передає РИА Новости.

Згідно з його даними, станом на 26 січня річний темп приросту споживчих цін склав 13,1%. "За оцінкою Банка России, у січні 2015 року темп приросту споживчих цін за місяць дещо знизиться, однак річна інфляція продовжить зростати і досягне піку у другому кварталі 2015 року", - сказано у прес-релізі ЦБ за підсумками засідання ради директорів.

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Ослаблення рубля, що сталося наприкінці 2014 року, продовжить впливати на ціни товарів і послуг. "У зв'язку з цим можливе збільшення річної інфляції у найближчі місяці. Однак в міру поступового підстроювання економіки до нових зовнішніх умов і вичерпання впливу курсової динаміки на ціни прогнозується зниження інфляції та інфляційних очікувань", - вважає Центробанк.

"Уповільненню зростання споживчих цін буде сприяти низький агрегований попит за збереження сукупного випуску товарів і послуг нижче потенційного рівня, а також помірно жорстка політика бюджетних витрат. Очікується зниження річної інфляції до рівня нижче 10% у січні 2016 року", - зазначає регулятор.

Раніше УНІАН повідомляв, що інфляція в Росії досягла найвищого рівня за 6 років.