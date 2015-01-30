Державний «Укрексімбанк» за рік отримав майже 10 млрд гривень збитків

Відповідно до звітності, в 2014 році активи банку зросли на 33,70% - до 126 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 23,23%, до 52,094 млрд грн, зобов'язання - на 47,67%, до 112,464 млрд грн, кошти клієнтів - на 39,93%, до 60,126 млрд грн, власний капітал зменшився на 25,15% - до 13,536 млрд грн, статутний капітал зріс на 1% - до 16,689 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, «Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших, 100% акцій банку належать державі.