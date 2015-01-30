Держстат через ситуацію в країні переніс публікацію даних із ВВП за 2014 рік на два тижні

Державна служба статистики України перенесла дату публікації оперативної оцінки ВВП країни за четвертий квартал 2014 року і рік загалом на два тижні - на 16 лютого.

Про це свідчить уточнений Календар оновлення матеріалів сайту Держстату України на 2015 рік, згідно з яким оперативна оцінка ВВП за IV квартал 2014 року і рік загалом переноситься з 30 січня на 16 лютого.

«Відповідно до Плану державних статистичних спостережень на 2015 рік (розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 року №53-р) терміни публікації на сайті Держстату статистичної інформації щодо ВВП уточнюються (див. Календар)», - йдеться в поясненні для користувачів на сайті Держстату.

Як прокоментували УНІАН у Держстаті, перенесення термінів публікації обумовлене тим, що статистичні оцінки базуються на даних ряду міністерств і відомств, які у зв'язку із ситуацією в країні готуються й надаються із запізненням.

Читайте такожУкраїнцям доведеться як мінімум рік жити «із затягнутими пасками» - міністр фінансівЯк повідомляв УНІАН, падіння ВВП України в третьому кварталі 2014 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року становило 5,3%, у другому кварталі - 4,6%, у першому кварталі - 1,2%.

Український уряд прогнозував падіння ВВП України за підсумками 2014 року загалом на 7%, Національний банк – на 7,5%.

Згідно з останніми прогнозами найбільших міжнародних кредиторів України, падіння ВВП країни в 2014 році становитиме 8,2% за оцінками Світового банку, 7,5% - за оцінками Європейського банку реконструкції та розвитку, 6,5% - за оцінками Міжнародного валютного фонду.

У 2013 році зростання ВВП України було нульовим, номінальний ВВП за підсумками року становив 1,455 трлн грн.

У 2012 році зростання реального ВВП становило 0,2%, номінальний ВВП - 1,409 трлн грн.