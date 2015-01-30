Гривня на міжбанку знизилася вже до 16,58 за долар

У п'ятницю, 30 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів знизилися до 16,38/16,58 грн/дол. з 16,30/16,50 грн/дол. на відкритті торгів.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що операції проходили активно.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні до євро закрилися на рівні 18,54/18,77 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,2330/0,2360 грн/рубль.

Читайте такожОфіційний курс гривні різко впав до нового історичного мінімуму - 16,15 за доларЗа даними Національного банку України, середньозважений курс гривні за станом на 16:00 становив 16,1676 грн/дол., на цю годину було укладено 238 угод, обсяг торгів становив 239,8 млн дол.