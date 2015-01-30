Україна хоче восени почати переговори з ЄС про перегляд деяких квот

Україна розраховує восени 2015 року розпочати переговори з Європейським Союзом щодо перегляду деяких квот з рамках зони вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

«Зараз в Україні діють автоматичні торговельні преференції, які були запроваджені ЄС в односторонньому порядку. Звичайно, поки вони діють в односторонньому порядку, переглядати квоти неможливо», - сказала Зеркаль.

В той же час, зазначила Зеркаль, обговорюється можливість «вийти восени на якийсь діалог, який буде пов'язаний з переглядом тарифних ліній і деяких квот, пов’язаних як з відкриттям українського ринку, так і з подальшим набуттям чинності частини, яка стосується застосування ЗВТ між Україною та ЄС».

За словами Зеркаль, в рамках цього діалогу Україна розраховує переглянути деякі квоти в сторону їх збільшення. «Це питання переговорного процесу і я не думаю, що ЄС просто так збільшить квоти без отримання якихось преференцій на українському ринку», - додала вона.

Читайте такожУкраїна подала заявку до СОТ на зміну умов членстваЯк повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня, відклавши підписання його економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

Після обрання президентом Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі 27 червня.

Разом з тим діяти положення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС почне з 2016 року.

Про те, що зона вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з 2016 року, а не 1 листопада 2014 року, як очікувалося, стало відомо 12 вересня після консультацій в Брюсселі представників Єврокомісії, України й Росії. Тоді сторони домовились відкласти до 31 грудня 2015 року введення в дію зони вільної торгівлі між Україною і ЄС, а також про продовження Євросоюзом тарифних преференцій для українських товарів.