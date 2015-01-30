Продовження роботи місії МВФ є сигналом готовності надати кредит - експерт



Про це заявив під час круглого столу директор економічних програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова Василь Юрчишин.

"Ми задоволені тим, що місія Міжнародного валютного фонду затрималася в Києві. Затрималася - це означає, що більш ретельно обговорюють наступні кроки, і в принципі це говорить про те, що місія готова рекомендувати, зокрема завдяки політичним рішенням, позитивну оцінку щодо надання кредиту", - сказав Юрчишин.

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За оцінкою експерта, Україна потребує зовнішнього фінансування у розмірі 15-17 млрд дол., із яких 10-11 млрд буде потрібно на покриття міжнародних зобов'язань у 2015 році, 4-5 млрд дол. - на дефіцит рахунку поточних операцій та 1-2 млрд дол. - на розвиток реального сектору економіки.

Також Юрчишин припустив, що основними ризиками зриву співпраці з МВФ можуть стати активізація воєнних дій і нездатність уряду провести необхідні реформи.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду продовжила свою роботу в Україні до кінця наступного тижня.

У середині січня уряд України звернувся до Ради директорів МВФ із проханням розглянути можливість затвердження нової програми співробітництва з використанням механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF), що передбачає виділення значного обсягу коштів на період до 4 років. Рішення про нову програму буде приймати Рада директорів МВФ на підставі результатів роботи місії фонду, яка працює в Києві від 8 січня. Як очікувалося, місія закінчить свою роботу 30 січня.

За словами міністра фінансів Наталії Яресько, Україна розраховує погодити нову програму співпраці із ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом у найближчі дні і отримати перший кредитний транш за новою програмою до кінця лютого.

На поточний момент Україна та МВФ реалізують дворічну програму stand-by обсягом 17 млрд дол., підписану у квітні 2014 року. Всього у 2014 році Україна отримала від МВФ два кредитні транші обсягом 4,6 млрд дол. У цілому, за підсумками 2014 року, Україна із різних джерел отримала 9 млрд дол., виплативши водночас 14 млрд дол. боргових зобов'язань. У 2015 році обсяг боргових платежів складе близько 11 млрд дол.