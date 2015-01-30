Курс російського рубля впав нижче 70 за долар через зниження ключової ставки ЦБ

Курс долара розрахунками "завтра" до 18.08 зріс на 1,86 рубля - до 70,59 рубля, курс євро - на 1,87 рубля, до 79,55 рубля, виходить з даних Московської біржі. Причому євро після оголошення рішення ЦБ підскакував вище 80 рублів вперше від грудня, передає Прайм.

Обсяги торгів були дуже високими - близько 5,4 мільярда доларів, що приблизно на 50% перевищує показники останніх днів.

Вранці валютний ринок відкрився слабкою різноспрямованою динамікою: долар трохи знижувався, а євро незначно зростав до рубля. Потім у першій половині дня до заяви Банку Росії курс долара кілька разів впритул наближався до психологічної позначки у 70 рублів.

О 12.30 ЦБ оголосив про зниження ключової ставки на 2 п. п. - до 15% річних. Це стало несподіванкою для більшості валютних гравців і призвело до різкого ослаблення рубля.

Читайте такожБанк Росії несподівано знизив ключову ставку

ЦБ пояснив своє рішення "зміною балансу ризиків прискорення зростання споживчих цін та охолодженням економіки". Регулятор наголосив, що грудневе підвищення ключової ставки було екстреним заходом, який дозволив стабілізувати інфляційні і девальваційні очікування "тією мірою, якою розраховував Банк Росії".

Сплеск інфляції ЦБ пояснює прискореним підлаштуванням цін до ослаблення рубля, зазначаючи, що він буде обмеженим у часі.

На тлі новин від ЦБ максимальне значення долара і євро протягом дня досягало 71,84 рубля і 81,55 рубля відповідно.

Після досягнення максимумів рубль став зміцнюватися: курс долара коливався в діапазоні 70,19-70,9 рубля, курс євро пішов на зниження і до 16.50 досяг мінімального рівня у 79,22 рубля.

Як заявив журналістам голова Мінфіну РФ Антон Силуанов, курс рубля знайшов своє рівноважне положення.