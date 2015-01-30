"Амстор" втрачає шість мільйонів на день через захоплення мережі "Смарт-холдингом" - керівник

Про це в інтерв'ю заявив Олександр Вагоровський, керівник роздрібного бізнесу мережі "Амстор", пише Компромат.

За словами Олександра Вагоровського, "Смарт-холдинг" нічого не вкладав в мережу. “Інвестицій - нуль. Оборотні кошти - позикові. Банки зможуть підтвердити. Всі бізнес-ініціативи виходять від нас, від "Амстора". У 2010-2014 рр. у створення і оснащення торгових центрів ми вклали понад 110 млн. грн. своїх коштів. Де тут "Смарт" - не зрозуміло", - сказав Олександр Вагоровський.

Він також стверджує, що частка "Смарт-холдингу" в торговій мережі "Амстор" оскаржується в судах.

“У питанні про долю "Смарт-холдингу" крапку повинен поставити суд. В кінці 2009 року на "Амстор" чинився тиск в стилі "Смарту": кримінальні справи, обшуки в магазинах, допити та залякування. Суди тривають і зараз", - підкреслив керівник мережі.

Читайте такожУ магазинах "Амстор" вийшли на роботу не більше 5% працівників - керівникОлександр Вагоровський також зазначив, що співпраця зі "Смартом" вилилася в репутаційні і фінансові втрати. “Під час Майдану через неоднозначну репутацію Новінського люди стали менше ходити в магазини в Києві, а у Львові взагалі довелося закрити два успішні проекти. Чисті фінансові збитки перевищили 10 млн. грн", - зазначив Вагоровський.

Крім того, через позицію "Смарт-холдингу" не було укладено перспективну угоду з придбання мережі супермаркетів "Перекресток".

Але найбільші втрати, вважає Олександр Вагоровський, спричинило рейдерське захоплення магазинів мережі "Смарт-холдингом" 31 грудня 2014 року. За його оцінками, за 20 днів втрати обігу склали близько 120 млн. грн. Це - упущена вигода постачальників, орендарів, а також невиплачені зарплати численного колективу.

Провину за простій магазинів Олександр Вагоровський повністю покладає на "Смарт-холдинг", так як господарська діяльність заблокована через фальсифікацію документів підприємства.

31 грудня торгові центри мережі "Амстор" у Запоріжжі, Маріуполі, Києві та інших містах були заблоковані озброєними людьми під керівництвом представників "Смарт-холдингу".

Роздрібна мережа "Амстор" була створена в 2003 році Володимиром Вагоровським. Оборот мережі в 2013 році склав 4 млрд. грн. Мережа об'єднує 37 торгових центрів, з яких 17 розташовані в зоні "АТО" і не контролюються менеджментом і власниками компанії.