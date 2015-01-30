Сбербанк Росії навесні знизить місячний ліміт зняття готівки в банкоматах

Причому добові ліміти для більшості видів карт залишилися без змін, за винятком преміальних карт категорії Platinum, передає ТАСС із посиланням на прес-службу кредитної організації.

Таке рішення банк прийняв для того, щоб привести цей показник до середньоринкового рівня, пояснює Сбербанк Росії.

Раніше за найпоширенішими картками Visa Classic / MasterCard Standard можна було зняти 4,5 млн руб. на місяць через банкомат, знімаючи по 150 тис. руб. щодня, тепер банк обмежив місячний ліміт 1,5 млн руб.

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Сбербанк Росії повідомляє, що за картками Momentum, Visa Electron / Maestro зміна лімітів склала до 500 тис. руб. на місяць, Visa Gold / MasterCard Gold - до 3 млн руб. на місяць, Visa Platinum / MasterCard World Black Edition - до 5 млн руб. на місяць, Infinite / MasterCard World Elite - до 30 млн руб. на місяць.

Причому Сбербанк Росії наголошує, що активно сприяє розвитку безготівкового обігу в Росії.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сбербанк Росії підвищив ставку з іпотеки до 15% та припинив автокредитування.