Центробанк Білорусі підвищив прогноз інфляції до 18%

Про це повідомили в управлінні інформації і громадських зв'язків Національного банку Білорусі за підсумками розширеного засідання правління Нацбанку Білорусі, передає БЕЛТА.

Основною метою грошово-кредитної політики Національного банку Білорусі у 2015 році є обмеження інфляції для сприяння сталому і збалансованому розвитку економіки, зазначили в управлінні. За підсумками минулого року цей показник значно перевищив прогнозний параметр і склав 16,2%.

Читайте такожУ Білорусі комісія на придбання інвалюти знижена до 10%

"Даний рівень інфляції буде досягатися шляхом контролю над грошовою пропозицією з боку Національного банку, - пояснили в управлінні інформації і громадських зв'язків головного регулятора Білорусі. - Для цього буде здійснено перехід до режиму монетарного таргетування".

Причому як проміжний орієнтир грошово-кредитної політики визначається приріст середньої широкої грошової маси на рівні не більше 30% за 2015 рік. Як операційний орієнтир грошово-кредитної політики визначено приріст середньої рублевої грошової бази.

У свою чергу, цільові параметри приросту середньої рублевої грошової бази і середньої широкої грошової маси будуть досягатися за допомогою інструментів грошово-кредитної політики. Будуть відновлені регулярні аукціони на відкритому ринку.

Раніше УНІАН повідомляв, що курс білоруського рубля з 9 січня знову буде прив'язаний до кошика валют.