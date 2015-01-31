Іноземні інвестиції в Росію впали втричі

Про це йдеться в доповіді Конференції ООН з торгівлі і розвитку (UNCTAD), повідомляє Slon.ru.

Санкції західних країн проти Росії, конфлікт в Україні і погані прогнози щодо зростання ВВП відлякали інвесторів від перехідних економік, до яких відносяться колишні радянські республіки, відзначають автори тексту. Крім того, у випадку Росії зіграла свою роль незвично висока база 2013 року, коли пройшов розрахунок за угодою «Роснефти» і британської BP на суму $55 млрд.

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Якщо в 2013 році Росія за ПІІ займала третє місце після США і Китаю, у минулому році країна опинилася за межами першої десятки. Перше місце за прямими інвестиціями з-за кордону в 2014 році зайняла КНР ($128 млрд), за якою йшли Гонконг ($111 млрд) і США ($86 млрд). В цілому у світі показник знизився на 8% - до $1,26 трлн.

Прямі іноземні інвестиції - це вкладення в бізнес в іншій країні з метою подальшої участі в управлінні активом. Прямі інвестиції відрізняють від портфельних, які передбачають більш пасивну позицію інвестора.