Президент спростив доступ клієнтів до інформації про фінустанови
Верховна Рада ухвалила цей закон 15 січня
Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо розкриття інформації».
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, документом встановлюється, що фінансові установи, нагляд за діяльністю яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, зобов’язанні розкривати інформацію про себе та фінансові послуги, які вони надають.
Відповідні дані вони мають розміщувати на безоплатні основі в єдиній загальнодоступній інформаційній базі даних Нацкомфінпослуг та на власних веб-сайтах.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 січня ухвалила урядовий Закон «Про внесення змін до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо розкриття інформації».