Україні лишилось на реформи максимум кілька місяців - ЄБРР

Про це заявив керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Френсіс Маліж, пише "Голос Америки".

"Зараз я бачу значно більше розмов про необхідність реформ, аніж самих реформ", - цитує банкіра агентство Блумберґ.

Маліж вважає, що Україна, в першу чергу, має реформувати три основні галузі: банківський та енергетичний сектори, а також інвестиційне середовище.

Він радить почистити український банківський ринок від нечесних гравців, реформувати "Нафтогаз України", а також зробити чесними правила гри в економіці, щоб привабити міжнародних інвесторів. Для втілення цих змін, розповідає Маліж, український уряд має дуже обмежений час.

Банкір позитивно відгукується про роботу керівництва Національного банку, а девальвацію гривні та монетарну політику в інтерв’ю газеті "День" називає політичним рішенням.

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"ЄБРР при ухваленні рішення щодо надання кредитів Україні бере до уваги кредитні рішення МВФ, наявність в Україні "добрих проектів", а також стан реформування країни", - розповідає представник банку.

Сьогодні Україна дуже близька до дефолту, вважає Маліж. "Якщо найближчим часом МВФ не ухвалить план підтримки Україні, це дуже ризиковано. Я б сказав, це питання кількох місяців. Було б дуже добре, якби МВФ затвердив свій пакет до кінця лютого", - додав він.

Перша запланована інвестиція ЄБРР в Україну планується у сумі 150 мільйонів доларів компанії "Укртрансгаз" на модернізацію газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород".

Утім за словами Маліжа, практичне інвестування не може початись, тому що український уряд не прикладає зусиль у реформуванні енергетичної галузі. "Це є умовою кредитування", - розповів представник ЄБРР. Він зазначив, що банк не має ліміту на кредитування України у 2015 році.

"Україні потрібні три речі: гроші, знання та політична воля. З грішми та знаннями ЄБРР готовий їм допомогти, а от політична воля - це 100% бажання самої України. Позитивні зміни потрібні українцям, а не банку чи Євросоюзу", - підсумував він.