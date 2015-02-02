Україна за рік знизила експорт через офшори на 87% - Фіскальна служба

Експорт українських товарів через офшорні зони в 2014 році скоротився на 87% порівняно з 2013 роком - до 461 млн дол., що становить 0,9% всього українського експорту минулого року, йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби, розміщеному на відомчому сайті.

«При цьому імпорт товарів з офшорних зон до України в 2014 році скоротився на 51% - до 387 млн. дол. при загальному обсязі імпорту до України в 52,5 млрд дол. і експорту – в 54 млрд дол.», - повідомили в ДФС.

У Фіскальній службі також зазначили, що в географічному розрізі експорт до офшорів скоротився таким чином: на Британські Віргінські острови – у 10 разів, до Сент-Вінсенти і Гренадини – в 4 рази, на Маршальські острови – в 2,6 раза, на Сейшельські острови – на 45%, до Сент-Кітсу і Невісу - в 5,8 раза, до Белізу – в 33,9 раза, на Бермудські острови – в 38,6 раза.

«Водночас, у 2014 році в 3,7 раза скоротився імпорт товарів до України з Кіпру – до 2,2 млрд дол., але зріс експорт українських товарів на Кіпр – на 23%, до 1,5 млрд дол.», – підкреслили в ДФС.

Читайте такожЯценюк хоче закрити кіпрський офшор, через який виводиться близько 6 млрд гривень на рікРаніше заступник керівника Державної фіскальної служби України Анатолій Макаренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив, що Україна в 2014 році скоротила товарообіг з країнами-партнерами на чверть – до 106,8 млрд дол., що стало найнижчим показником обсягу міжнародної торгівлі країни за останні 4 роки. Згідно з наведеною Макаренком інформацією, експорт українських товарів у 2014 році становив 54,2 млрд дол., що на 14% менше за аналогічний показник 2013 року. Імпорт становить 52,6 млрд дол., що також менше за показник 2013 року на 32%. Істотне скорочення імпорту на тлі менш інтенсивного зниження експорту дало змогу, за даними ДФС, зафіксувати позитивне торгове сальдо в 2014 році в обсязі 1,6 млрд дол.

У регіональному розрізі на перше місце за рівнем активності торгівлі з Україною вийшли країни ЄС (35,5% загального обсягуторгівлі нашої країни). При цьому в структурі українського експорту країни ЄС зайняли 32%, в структурі імпорту – 39%. Як повідомили в ДФС, обсяг українського експорту зріс фактично до всіх держав Євросоюзу за винятком Франції й Угорщини.

Друге і третє місця за обсягами торгівлі посіли відповідно країни СНД (29% товарообігу) і країни Азії (24% товарообігу).

У ДФС зазначили, що в 2014 році дві третини (63%) українського експорту припали на 12 країн – Польщу, Італію, Німеччину, Нідерланди, Росію, Туреччину, Єгипет, Китай, Індію, Білорусь, Казахстан і Саудівську Аравію. Основний обсяг імпорту (69%) Україна ввезла з 10 країн, зокрема з Німеччини, Італії, Польщі, Угорщини, Франції, Китаю, США, Туреччини і Росії.