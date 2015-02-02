Долар у Росії сьогодні вранці знову піднявся вище 70 рублів

На 10.55 мск курс долара піднявся вище позначки 70 руб., досягнувши на максимумі рівня в 70,14 руб., що на 1,23 руб. вище рівня п'ятничного закриття. Курс євро на піку піднявся до 79,395 руб., що на 1,425 руб. вище рівня закриття торгів 30 січня, повідомляє РБК.

Поза тим, курси обох валют поки залишаються нижче максимумів року, зафіксованих минулої п'ятниці, після того як ЦБ оголосив про зниження ключової ставки до 15% річних. Тоді за кілька хвилин курс долара на Московській біржі злетів до 71,8465 руб. що більш ніж на 3 руб. перевищувало рівень закриття четверга. Одночасно курс євро піднявся до 81,55 руб., що було на 3,875 руб. вище рівня закриття торгів 29 січня.

Аналітики називають негативними факторами для рубля ескалацію напруженості в Україні й відсутність прогресу в переговорах, які відбулися у Мінську в минулі вихідні. Сьогодні ж агентство Bloomberg заявило, що однією з найсерйозніших загроз для курсу рубля є необхідність погашення боргів перед іноземними кредиторами, для чого в лютому російським компаніям знадобиться придбати іноземної валюти на $10,2 млрд. «Важкий тягар валютного боргу, який необхідно погасити в лютому, може викликати нову кризи довіри до рубля. Якщо на ці виплати накладуться подальше зниження цін на нафту, загострення українського конфлікту й загроза посилення санкцій, то російські ринки можуть зіткнутися з новим нападом волатильності», - цитує агентство директора зі стратегії на ринках, що розвиваються, SEB AB у Стокгольмі Пера Хаммарлунда.

Читайте такожБорги російських корпорацій і банків погіршать позиції рубля у лютомуМинулого тижня міністр фінансів Росії Антон Сілуанов заявив, що курс рубля знайшов рівноважний стан і ситуація на валютному знаходиться під контролем. У свою чергу, аналітики Credit Suisse у своєму звіті заявили про нетривалість періодів стабільності рубля. За їх розрахунками, протягом найближчих місяців долар може подорожчати до 82 руб., а якщо нафта подорожчає до $70 за бар., то долар буде коштувати 75 руб.

На 11:10 мск курс долара на Московській біржі становив 69,357 руб., що на 44,65 коп. вище рівня п'ятничного закриття, курс євро - 78,46 руб., що на 49 коп. вище за рівень закриття торгів 30 січня.

Офіційний курс долара США до рубля, встановлений Банком Росії з 31 січня 2015 року, становить 68,9291 руб., офіційний курс євро - 78,1105 руб./€1.