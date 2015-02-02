Луганська ОДА отримала право затверджувати бюджет області

Кабінет міністрів України на період проведення антитерористичної операції на сході України передав Луганській обласній державній адміністрації повноваження щодо затвердження та розподілу обласного бюджету.

Відповідну постанову Кабміну від 31 січня 2015 року опубліковано на урядовому сайті.

Крім того, Луганська облдержадміністрація отримала право створювати цільові фонди, отримувати позики на покриття касових розривів, проводити міжбюджетні трансферти і визначати частину прибутку комунальних підприємств, яка вилучатиметься до обласного бюджету.

Читайте такожКошти Держказначейства за місяць збільшились утричіЯк повідомляв УНІАН, раніше міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявляв про необхідність наділення Луганської облдержадміністрації бюджетними повноваженнями у зв'язку з відсутністю діючої обласної ради.