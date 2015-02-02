Абромавічус розраховує вивести Україну на 50-е місце у світовому рейтингу легкості ведення бізнесу

Україна до 2017 року має істотно покращити свої позиції в Рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку (Doing Business) і посісти в ньому 50-е місце, заявив в ефірі телеканалу «1+1» міністр економічного розвитку України Айварас Абромавічус.

«Ми будемо радувати бізнес тим, що спрощуватимемо ведення бізнесу. Зараз ми на 96-му місці в рейтингу Doing Business, через два роки хочемо бути на 50-му місці, - сказав міністр. - Боротимемося з корупцією шляхом дерегуляції. Думаю, що найближчим майбутнім ми побачимо, що інвестори повертаються до нашої країни».

При цьому Абромавічус наголосив, що уряд вже зробив чимало на шляху спрощення ведення бізнесу. «Робота кипить, ми багато що зробили. Минулого тижня ми ухвалили рішення для аграріїв – скоротили карантинні сертифікати (дозволили одержувати їх на добровільній основі – УНІАН). Раніше, щоб перевезти, наприклад, зерно з одного району в іншій, потрібно було одержати сертифікат, платити за нього. Корупційна складова там була 3-4 млрд грн», – відзначив міністр.

Читайте такожСоболєв констатує, що серед українців зростає нетерпимість до корупції Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня прем'єр-міністр Україна Арсеній Яценюк повідомив, що Україна покращила позиції в Рейтингу легкості ведення бізнесу за версією Світового банку (Doing Business), посівши, за попередніми даними 2015 року, 96-е місце порівняно зі 112-м у 2014 році. За словами Яценюка, основними чинниками поліпшення позицій сталі зміни в реєстрації прав власності та податкова реформа.

У 2014 році Україна посіла 112-е місце в рейтингу Doing Business, покращивши свої позиції на 25 пунктів. При цьому експерти Світового банку відзначали, що наша країна має великий потенціал. Серед чинників, що формують його, експерти банку називали наявність в Україні третини світового чорнозему, вигідне географічне положення, чималий внутрішній ринок, а також цілком розвинену інфраструктуру та індустріальну базу.

У березні 2014 року уряд Яценюка заявляв про плани увійти до сотні кращих країн рейтингу Doing Business завдяки реформуванню економіки і спрощенню регуляторних процедур.