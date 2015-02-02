Bloomberg прогнозує прискорення падіння рубля через борги російських компаній

Однією з найсерйозніших загроз для курсу рубля є необхідність погашення боргів перед іноземними кредиторами, для чого в лютому російським компаніям знадобиться придбати валюти на $10,2 млрд.

Як повідомляє РБК, про це пише Bloomberg, посилаючись на дані у своєму терміналі.

Агентство зазначає, що обсяг корпоративних боргів, які необхідно погасити в лютому, буде найбільшим цього року - на нього припаде майже чверть усіх виплат за 2015 рік.

На думку експертів, на яких посилається Bloomberg, компанії, у яких немає необхідного запасу євро і доларів, будуть продавати рублі, що посилить тиск на національну валюту. Оскільки багато російських корпорацій позбулися доступу до капіталу на західних ринках через санкції, вони змушені створювати валютні резерви.

«Важкий тягар валютного боргу, який необхідно погасити в лютому, може викликати нову кризу довіри до рубля. Якщо на ці виплати накладуться подальше зниження цін на нафту, загострення українського конфлікту і загроза посилення санкцій, то російські ринки можуть зіткнутися з новим нападом волатильності», - цитує агентство директора зі стратегії на ринках, що розвиваються, SEB AB у Стокгольмі Пера Хаммарлунда.

Читайте такожДолар у Росії сьогодні вранці знову піднявся вище 70 рублівОдне з найбільших погашень повинна провести в лютому «Роснефть», нагадує Bloomberg - компанії належить виплатити проміжний кредит на $7,1 млрд, залучений для поглинання ТНК-BP, при цьому за весь рік їй доведеться виплатити $19,5 млрд. У грудні «Роснефть» випустила облігації на суму 625 млрд руб. У січні компанія залучила ще 400 млрд руб.

Аналітики Bloomberg вважають, що локальне падіння рубля 26 січня на 6,6% було викликане побоюванням, що найбільша нафтова компанія Росії конвертуватиме кошти в іноземну валюту, щоб погасити заборгованість. «Роснефть» запевнила, що залучені кошти залишить у рублях, щоб розплатитися з постачальниками, підрядниками та кредиторами, а валютні зобов'язання погасити за рахунок наявних запасів.

Падіння рубля в січні 2015 року на 20% відносно американської валюти стало найсильнішим за останні 16 років. Останній раз рубль демонстрував такий результат у вересні 1998 року, коли російська валюта втратила більше третини своєї вартості.