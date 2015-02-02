Фонд гарантування почав ліквідацію ще трьох неплатоспроможних банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 30 січня 2015 року почав процедуру ліквідації банків «Аксіома», «Демарк» і «Порто-Франко», повідомляється на сайті фонду.

За інформацією фонду, він почав процедуру ліквідації на підставі рішень Національного банку України про відкликання банківських ліцензій і ліквідацію банків. Інформацію про початок виплат вкладникам банків фонд обіцяє оприлюднити додатково.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 29 вересня 2014 року ввів тимчасову адміністрацію в банки «Порто-Франко» і «Демарк», 10 жовтня – в банк «Аксіома».

Довідка УНІАН. Банк «Демарк» (Чернігів) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи невеликих фінустанов. За інформацією на сайті банку, 49,76% його акцій належать власникові компанії «Фінінвест» Андрію Шинковенку, що проживає в Краснодоні Луганської області.

Читайте такожНБУ минулого року витратив на порятунок проблемних банків більше 13 млрд гривеньБанк «Порто-Франко» (Одеса) працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих фінустанов. За інформацією банку, його основним власником був бізнесмен Мирослав Школенко, який володів 83,4314% акцій банку. ЗМІ пов'язують Школенка з одеським ринком «Острів», який був закритий у 2013 році з метою будівництва паркінгу ТЦ «Одеський торговий дім».

Банк «Аксіома» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 2006 року і входить до групи невеликих фінустанов. За інформацією на сайті НБУ, основними власниками банку є громадяни України Тетяна Четверик, Василь Гусєв і Олег Резніков. ЗМІ пов'язують банк з харківським бізнесменом, власником девелоперської компанії «Аксіома» Ігорем Сбитнєвим.