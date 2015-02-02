Ринок Росії перестав бути найважливішим для України та ЄС

Українські експортери повинні активніше переорієнтовуватися на західні ринки і розвивати торгівлю з Європейським Союзом, сказав в ефірі телеканалу «1+1» міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус.

«Напрямок на Європу було обрано правильно. У 2014 році наш експорт до ЄС зріс на 10%. Наші компанії повинні переорієнтовуватися на західні ринки», – сказав міністр.

При цьому він наголосив, що ринок Росії, який раніше вважався найбільшим ринком з зовнішньої торгівлі для України, перестав бути таким. «Ситуація в торгівлі з Росією змінилася давно. Товарообіг за минулий рік впав у два рази. Росія не є великим ринком, як було ще кілька років тому, – зазначив Абромавічус. – 60 доларів обвал у ціні на нафту при рекордному видобутку 10 млн. барелів на день у Росії – це мінус 200 млрд дол. економіки Росії. Навіть для наших європейських партнерів Росія не є таким вже важливим ринком. А крім того, Росія завжди була особливо непередбачуваним партнером».

Читайте такожУкраїна хоче восени почати переговори з ЄС про перегляд деяких квотЯк повідомляв УНІАН, за даними Державної фіскальної служби, експорт українських товарів у 2014 році становив 54,2 млрд дол., що на 14% менше за аналогічній показник 2013 року. Імпорт становить 52,6 млрд дол., що також менше за показник 2013 року на 32%. У регіональному розрізі на перше місце за рівнем активності торгівлі з Україною вийшли країни ЄС (35,5% загального обсягу торгівлі нашої країни). При цьому в структурі українського експорту країни ЄС зайняли 32%, у структурі імпорту – 39%. Обсяг українського експорту зріс фактично до всіх держав Євросоюзу за винятком Франції й Угорщини.

Друге і третє місця за обсягами торгівлі посіли відповідно країни СНД (29% товарообігу) і країни Азії (24% товарообігу).

У ДФС зазначили, що в 2014 році дві третини (63%) українського експорту припали на 12 країн: Польщу, Італію, Німеччину, Нідерланди, Росію, Туреччину, Єгипет, Китай, Індію, Білорусь, Казахстан і Саудівську Аравію. Основний обсяг імпорту (69%) Україна ввезла з 10 країн, зокрема, з Німеччини, Італії, Польщі, Угорщини, Франції, Китаю, США, Туреччини і Росії.