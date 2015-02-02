Фонд гарантування розпочав виплати вкладникам банку сина Януковича

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 2 лютого почав виплати вкладникам неплатоспроможного «Всеукраїнського банку розвитку» гарантованої суми відшкодування через відділення банку, повідомила прес-служба Фонду.

Згідно з повідомленням, виплати відшкодовуватимуться за депозитними договорами, термін яких закінчився, і за поточними і картковими рахунками.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 27 листопада визнав «Всеукраїнський банк розвитку» неплатоспроможним, і в результаті Фонд гарантування вкладів фізосіб ввів у банк тимчасову адміністрацію строком на 3 місяці, до 27 лютого 2015 року. Нацбанк пояснив своє рішення застосуванням санкцій до акціонера банку у вигляді заморожування активів з боку Європейського Союзу.

Читайте такожТри банки Януковича судяться з НБУУ свою чергу, група компаній «МАКО», що володіє банком, належить синові екс-президента Олександру Януковичу, заявила, що банк є платоспроможним, а клопотання про скасування санкцій розглядається в Суді справедливості ЄС, у зв'язку з чим група має намір оскаржити рішення НБУ в суді. Проте група визнала, що банк перебуває в складній ситуації в результаті втрати відділень у Криму і на сході України, у зв'язку з чим вона розраховувала на підтримку регулятора.

Довідка УНІАН. «Всеукраїнський банк розвитку» (Київ) працює на ринку України з 2009 року і входить до групи великих фінустанов. За час перебування президента Януковича при владі активи банку зросли майже в 13 разів.