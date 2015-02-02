Офіційний курс гривні трохи зріс після нового антирекорду

Минулої п'ятниці українсько валюта різко впала до нового історичного мінімуму.

Згідно інформації сайту Національного банку України, 2 лютого з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 доларів США - 1614.6996 (з 30 січня - 1615.7817); 100 євро - 1825.4179 (з 30 січня - 1828.2570); 10 російських рублів - 2.3426 (з 30 січня - 2.3509). Читайте такожГривня на міжбанку знизилася вже до 16,58 за доларЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України на валютному аукціоні 2 лютого продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 16,0879 грн/дол. Загальний обсяг заявок суб'єктів ринку становив 10,3 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 16,0760 грн/дол.

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