В Україні затвердили вже майже 80% місцевих бюджетів

Станом на 2 лютого в країні затверджено 9033 місцеві бюджети різних рівнів, що становить 76,8% від їх загальної кількості, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, затверджено 21 обласний бюджет, 138 бюджетів міст обласного значення, 461 районний бюджет і районний бюджет у містах, 192 бюджети міст районного значення, 512 сільських і 7708 селищних бюджетів.

З 669 місцевих бюджетів, які мають право на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, затверджено 607 місцевих бюджетів, або 90,7%.

Читайте такожЛуганська ОДА отримала право затверджувати бюджет областіЯк повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в другому читанні і в цілому прийняла Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу», що передбачає бюджетну децентралізацію (№1557). Закон необхідний для ухвалення державного бюджету на 2015 рік. У 2015 році уряд робить перші кроки на шляху до децентралізації влади. Зміни до Бюджетного кодексу закладають нову систему міжбюджетних відносин, у рамках якої уряд дає більший ресурс місцевим бюджетам, але водночас збільшує їх відповідальність за видатками.

Зокрема, уряд передає місцевим бюджетам 10% податку на прибуток підприємств, 100% державного мита, 100% плати за надання адміністративних послуг, 80% екологічного податку, акцизний податок, 25% плати за надра, податок на майно, єдиний податок, податок на прибуток комунальних підприємств, місцеві збори, інші податки.