Нацбанк із 5 лютого переходить на єдиний ринковий курс валют - джерело

Національний банк України з 5 лютого відмовляється від використання індикативного курсу на валютному ринку і таким чином забезпечить єдиний курс на рівні ринкового, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку з посиланням на підсумки тижневої наради НБУ з банкірами.

«Індикативний курс скасовується, з четверга переходимо на ринковий курс», - сказав співрозмовник агентства. За його словами, в цілому це позитивний крок для ринку, здатний вирівняти різницю курсів і усунути таким чином стимули для «чорного» ринку, проте на початковому етапі офіційний курс, найвірогідніше, знизиться до ринкового курсу на рівні близько 21 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Національний банк повідомив, що працює над усуненням множинності курсів на валютному ринку і можливим запровадженням нових механізмів пошуку рівноважного курсу.

Читайте такожОфіційний курс гривні трохи зріс після нового антирекордуЗа інформацією учасників ринку, вони чекають задекларованого НБУ скасування політики індикативних курсів на валютному ринку, що дасть змогу торгувати валютою за реальними курсами без обмежень і ліквідувати «сірий» і «чорний» ринок.

Національна валюта України в 2014 році подешевшала щодо долара майже в 2 рази, до нового історичного мінімуму за офіційним курсом на рівні 15,85 грн/дол. Одночасно курс гривні до долара на міжбанківському ринку з урахуванням комісійних платежів і на готівковому валютному ринку з урахуванням пенсійного збору досягає 21 грн/дол.

НБУ наприкінці 2014 року перейшов до симбіозу ринково-адміністративного регулювання курсу, вказуючи ринку індикативний курс з допомогою проведення щоденних аукціонів на міжбанківському валютному ринку в невеликих обсягах.