Підприємцям у січні повернули 4,8 млрд гривень ПДВ

Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби України.

Згідно з повідомленням, ПДВ у січні відшкодовано понад 1900 господарюючим суб'єктам усіх регіонів України за винятком Луганської області.

У регіональному розрізі найбільші обсяги відшкодувань отримали Київ (1,5 млрд грн), Донецька (1,13 млрд грн) і Дніпропетровська (767 млн грн) області. У корпоративному сегменті найбільші обсяги відшкодувань отримали компанія «Кернел-Трейд» (592 млн грн, Київ), ММК Ілліча (550 млн грн, Донецька область), корпорація «ІСД» (237 млн грн, Донецька область), меткомбінат «Азовсталь» (106 млн грн, Донецька область), Єнакіївський металургійний завод (57 млн грн, Донецька область), меткомбінат «Арселор Міттал Кривий Ріг» (325млн грн, Дніпропетровська область), компанія «Євраз Суха Балка» (159 млн грн, Дніпропетровська область), Південний ГЗК (64 млн грн, Дніпропетровська область).

Найменший обсяг відшкодувань отримали підприємці Чернівецької області - 5 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг відшкодувань податку на додану вартість суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України в грудні 2014 року скоротився в 2,6 разу - до 1,23 млрд грн проти 3,25 млрд грн в листопаді 2014 року. В грудні 2014 року найбільші обсяги відшкодування отримали підприємства Києва (402,3 млн грн), Луганської області (272 млн грн), Донецької області (195,2 млн грн), Одеської області (197,9 млн грн) та Запорізькій області (104,8 млн грн).

У корпоративному розрізі найбільші обсяги відшкодувань отримали Алчевський металургійний комбінат (271,9 млн грн), Одеський припортовий завод (197,2 млн грн) і Авдіївський коксохімічний комбінат (35,2 млн грн).