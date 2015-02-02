Мінекономіки Росії різко погіршило всі економічні прогнози

Мінекономрозвитку РФ в третій раз за півроку переглянуло макропрогноз під впливом санкцій і цін на нафту - відомство різко погіршило всі основні показники оцінки динаміки відтоку капіталу, інвестицій, реальних доходів населення, споживчого попиту, інфляції і ВВП, пише Рейтер.

Ціна на нафту, покладена в основу нового прогнозу, знижена вдвічі - до $50 за барель з $100, виходячи з яких в кінці літа був порахований бюджет на 2015 рік.

Мінекономіки вже переглядав прогноз на початку грудня - тоді відомство закладало ціну на нафту $80 за барель і зниження економіки на 0,8%, але і він швидко застарів.

Інфляція на кінець 2015 року має становити, згідно з новим прогнозом, близько 12%.

Висока інфляція виллється в зниження реальних доходів (більше 6%) та реальної заробітної плати (понад 9%), що призведе до серйозного скорочення споживчого попиту -- за прогнозом міністерства, обіг роздрібної торгівлі може впасти на 8%.

Падіння інвестицій в основний капітал становитиме близько 13%, спад в промисловості - 1,6%.

Відтік капіталу з РФ у 2015 році очікується обсягом $115 млрд.

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Виходячи з нових цифр прогнозу, Мінфін до кінця лютого повинен буде підготувати поправки до бюджету на 2015 рік.

Глава Мінфіну Антон Силуанов говорив раніше, що за нафти в $50 за барель казна недорахується приблизно чверті всіх доходів бюджету, або більше 3 трильйонів рублів.