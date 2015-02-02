Гривня на закритті міжбанку знизилася до 16,62 за долар

У понеділок, 2 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів знизилися до 16,42/16,62 грн/дол. з 16,38/16,58 грн/дол. на відкритті торгів.

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Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що операції проходили активно.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,62/18,84 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2390/0,2430 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 16,2373 грн/дол., до цього часу було укладено 207 угод, обсяг торгів становив 154,45 млн дол.