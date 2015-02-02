Дефіцит держбюджету минулого року знизився на 4,6 млрд гривень

Дефіцит державного бюджету України в 2014 році становив 60,078 млрд грн, що на 4,629 млрд грн, або на 7,15%, менше дефіциту в 2013 році, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«Дефіцит державного бюджету в порівняльних умовах (без урахування випуску ОВДП на суму 17,993 млрд грн) становив 60 077,7 млн. грн, що на 4 629,0 млн. грн менше рівня дефіциту державного бюджету за аналогічний період минулого року (64 706,7 млн. грн)», - говориться в повідомленні.

При цьому, за даними міністерства, фактичний дефіцит держбюджету за 2014 рік становив 78,07 млрд грн, що на 20,7% більше показника за 2013 рік.

Міністерство відзначає, що фактичний дефіцит включає випуск ОВДП на надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для компенсації різниці в тарифах на суму 11,109 млрд грн і випуск ОВДП на оформлення відшкодування податку на додану вартість, задекларованого до відшкодування до 1 січня 2014 року на суму 6,884 млрд грн. Фактичний дефіцит становив 88,1% річного планового показника зі змінами.

За інформацією Мінфіну, зведений бюджет за 2014 рік виконано з дефіцитом 72,049 млрд грн, що на 8,458 млрд грн, або на 13,3%, більше дефіциту за 2013 рік.

Доходи держбюджету в 2014 році становили 356,958 млрд грн, що на 17,731 млрд грн, або на 5,2%, більше за показник 2013 року. Доходи зведеного бюджету становили 455,927 млрд грн, що на 13,139 млрд грн, або на 3%, більше, ніж у 2013 році. До загального фонду держбюджету надійшло 310,653 млрд грн, і, таким чином, порівняно з 2013 роком надходження зросли на 19,081 млрд грн, або на 7,3%.

Касові витрати держбюджету в 2014 році становили 430,109 млрд грн, що на 26,653 млрд грн, або на 6,6%, більше за показник 2013 року. Витрати зведеного бюджету за цей період становили 523,005 млрд грн, що на 17,161 млрд грн, або на 3,4%, більше, ніж роком раніше. Витрати загального фонду держбюджету в 2014 році становили 371,153 млрд грн, і, таким чином, зросли на 10,301 млрд грн, або на 2,9%.

Також повідомляється, що в 2014 році погашення основної суми боргу держбюджету становило 120,820 млрд грн, зокрема внутрішнього боргу – 68,044 млрд грн, зовнішнього – 52,776 млрд грн. Держзапозичення на фінансування бюджету проведено в обсягу 181,127 млрд грн. Надходження від приватизації державного майна в 2014 році становили 466,9 млн. грн.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України за підсумками 2013 року становив 64,708 млрд грн, що на 11,320 млрд грн, або на 21,2%, більше дефіциту за підсумками 2012 року у розмірі 53,387 млрд грн.

Верховна Рада 31 липня 2014 року прийняла запропоновані урядом зміни до держбюджету на 2014 рік, згідно з якими доходи держбюджету в 2014 році становитимуть 377,822 млрд грн, витрати – 441,587 млрд грн, бюджетний дефіцит – 68,564 млрд грн, граничний рівень держборгу – 806,962 млрд грн.