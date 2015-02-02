Абромавічус: переговори з місією МВФ відбуваються в непростій обстановці

Місія Міжнародного валютного фонду, що перебуває в Україні з 8 січня, продовжить свою роботу до кінця цього тижня, заявив перед початком засідання Ради реформ при президенті України міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус.

"Стосовно місії МВФ – ну, ще кілька днів (вона працюватиме в Україні - УНІАН), думаю так, як і планували – до кінця тижня. Вони були у нас, ми обговорювали ключові питання щодо плану дерегуляції та реформ держкорпорацій. Ми чітко визначили терміни, коли треба представити концепції, коли починати процес", - сказав Абромавічус.

Також міністр відзначив, що переговори з місією відбуваються в непростій обстановці, але у разі спрямованості українського уряду на реформи МВФ готовий надати необхідну підтримку.

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"У них, звичайно, виникають питання, але вони відзначають, що ми на правильному шляху, і якщо потрібна буде допомога, то вони готові надати. Спільно зі Світовим банком. Тут наше бачення з ними співпадає", - сказав глава Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд поки що не визначив дати засідання Ради директорів, під час якої може бути ухвалене рішення про задоволення прохання української влади про нову довгострокову програму кредитування української економіки, яка включає механізм розширеного фінансування EFF.

У середині січня уряд України звернувся до Ради директорів МВФ з проханням розглянути можливість затвердження нової програми співпраці з використанням механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF), яка передбачає виділення значного обсягу коштів на період до 4 років. Рішення про нову програму ухвалюватиме Рада директорів МВФ на підставі результатів роботи місії фонду, яка працює в Києві з 8 січня.