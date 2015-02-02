Гонтарева підтвердила перехід на єдиний ринковий курс валют

Банківська спільнота виступає за перехід до ринкових механізмів курсоутворення на валютному ринку, повідомляється на сторінці Національного банку України в соціальній мережі Facebook з посиланням на підсумки щотижневої наради в НБУ з банкірами.

За інформацією НБУ, під час зустрічі обговорювалися питання ефективності чинного механізму курсоутворення на валютному ринку і важливість пошуку нового рівноважного курсу.

«Ми виступаємо за прозору політику курсоутворення і перехід до ринкових механізмів курсоутворення. Так само ми хочемо, щоб на ринку був єдиний і ефективний курс. Головним у впровадженні монетарної політики регулятора є продовження використання системи гнучкого обмінного курсу», - наводяться в повідомленні слова глави НБУ Валерії Гонтаревої.

У той же час, вона підкреслила, що регулятор не відмовляється від можливості впливати на ринок за допомогою адміністративних важелів і може повернутися в будь-який момент за наявності передумов.

Читайте такожГривня на закритті міжбанку знизилася до 16,62 за долар

Як повідомляв УНІАН, за інформацією джерел на фінансовому ринку, Національний банк з 5 лютого відмовляється від використання індикативного курсу на валютному ринку і таким чином забезпечить єдиний курс на рівні ринкового.

Тижнем раніше Нацбанк повідомляв, що працює над усуненням множинності курсів на валютному ринку і можливим введенням нових механізмів пошуку рівноважного курсу.

За інформацією банкірів, вони очікують задекларованої НБУ скасування політики індикативних курсів на валютному ринку, що дозволить торгувати валютою за реальним курсами без обмежень і ліквідувати «сірий» та «чорний» ринок.

Національна валюта України в 2014 році подешевшала щодо долара майже в 2 рази, до нового історичного мінімуму за офіційним курсом на рівні 15,85 грн/дол. Одночасно курс гривні до долара на міжбанківському ринку з урахуванням комісійних платежів і на готівковому валютному ринку з урахуванням пенсійного збору досягає 21 грн/дол.

НБУ наприкінці 2014 року перейшов до симбіозу ринково-адміністративного регулювання курсу, вказуючи ринку індикативний курс за допомогою проведення щоденних аукціонів на міжбанківському валютному ринку в невеликих обсягах.