Яценюк: держборг у 2014 році не зріс «ні на один долар»

Підписання нової програми співпраці з ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом є одним з основних викликів для уряду і для країни, проте в компетенції влади цю програму погодити й підписати, заявив під час засідання Ради реформ при Президентові України прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Один з основних викликів – це підписання нової програми з МВФ. І це те завдання, яке в компетенції уряду, Нацбанку й органів влади в цілому», - сказав Яценюк.

Він нагадав, що Україна минулого року одержала 9 млрд дол. фінансової допомоги від іноземних партнерів. «А віддали ми 14 млрд дол. Цього року потрібно тільки за суверенним боргом - 11 млрд дол. США. Хотів би також нагадати, що на жодний долар держборг у 2014 році не виріс», - наголосив очільник уряду.

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Як повідомляв УНІАН, з 8 січня в Україні працює місія МВФ, завдання якої не тільки оцінити економічну ситуацію в країні, але також погодити механізм надання нашій країні нового кредиту в рамках нової програми співпраці, яка передбачає використання можливостей додаткового фінансування Extended Fund Facility.

На даний момент Україна й МВФ реалізують дворічну програму stand-by обсягом 17 млрд дол., підписану в квітні 2014 року. Загалом у 2014 році Україна одержала від МВФ два кредитні транші обсягом 4,6 млрд дол.