Росія, Індія та Китай хочуть термінової реформи МВФ

Голови МЗС Росії, Індії та Китаю Сергій Лавров, Сушма Сварадж і Ван І вважають за необхідне терміново реформувати міжнародну фінансову систему, в першу чергу МВФ, йдеться в спільному комюніке трьох міністрів, прийнятому за підсумками їхньої зустрічі в Пекіні, передає РИА Новости.

"Вони (міністри) закликали до негайного реформування міжнародної фінансової системи, щоб збільшити вагу та представництво ринків і країн, що розвиваються", - наголошується в документі.

За словами трьох міністрів, особливу увагу потрібно приділити тому, щоб до кінця поточного року був реалізований план реформування квот у МВФ, прийнятий у 2010 році.

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Як пише lenta.ru, на сьогоднішній день квоти в МВФ Китаю, Росії та Індії становлять відповідно 4, 2,5 і 2,44 відсотка. Найбільша частка у цій міжнародній організації у США - 17,69 відсотка. Розмір квоти впливає на вагу країни під час голосування. Всі ключові рішення МВФ вимагають схвалення 85 відсотків голосів. Таким чином, США фактично володіють правом вето в організації.

У 2010 році на зустрічі «Великої двадцятки» було прийнято рішення про перетворення квот МВФ. Однак США, користуючись значною часткою в організації, перешкоджають прийняттю остаточного рішення на рівні МВФ. Щоб позиція країни змінилася, необхідно відповідне рішення Конгресу, але серед американських парламентарів категорично проти реформи квот у МВФ виступає Республіканська партія.