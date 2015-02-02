НБУ зобов'язав акціонерів банків гарантувати докапіталізацію

Про це йдеться в постанові правління Національного банку України №75.

«Якщо план (виконання зобов'язань банку – УНІАН) включає заходи докапіталізації банку, то акціонери та інвестори, які беруть участь в докапіталізації банка, зобов'язані подати в Національний банк України гарантійні листи щодо забезпечення капіталізації банку», - говориться в постанові.

Згідно з документом, листи мають містити офіційну назву акціонера або інвестора, суму вкладу в капітал банку, дату перерахування коштів у банк.

Листи також мають містити запевнення, що акціонери забезпечать капіталізацію банку в розмірі, передбаченому планом виконання зобов'язань банку.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Національний банк визнав неплатоспроможним 33 банки, ще 3 фінустанови стали неплатоспроможними з початку цього року. НБУ пообіцяв надавати підтримку системним банкам, включаючи можливість їх докапіталізації з держбюджету, визначивши системно важливими 8 фінустанов із групи найбільших за активами.

За інформацією Нацбанку України, загальні потреби в докапіталізації банків за результатами проведеного стрес-тестування 35 найбільших фінустанов становлять 66 млрд грн.