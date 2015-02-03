Збитки російських банків за рік можуть зрости до трильйона рублів - Moody's

Російські банки нестимуть збитки у разі тривалого періоду високих процентних ставок; утримання ключової ставки ЦБР вище 12 відсотків протягом двох або більше кварталів негативне для банківського сектора РФ, так як означає зростання вартості фондування і скорочення чистої процентної маржі.

Так вважає міжнародне рейтингове агентство Moody's, пише Рейтер.

"Незважаючи на зниження ключової ставки ЦБР на 2 процентні пункти у п'ятницю, ми не вважаємо поточний рівень процентних ставок комфортним для банківського сектора РФ і очікуємо, що він покаже збитки у 2015 році. Якщо ставка ЦБ залишиться на рівні 15 відсотків, і наші очікування зростання проблемних кредитів реалізуються, сукупні втрати банківського сектора РФ, за нашими оцінками, досягнуть близько 1,0 трильйона рублів у 2015 році проти 600 мільярдів рублів прибутку в 2014 році", - йдеться в звіті агентства.

У п'ятницю, 30 січня, рада директорів Банку Росії прийняла рішення знизити ключову ставку до 15,00 відсотка річних із 17,00 відсотка всупереч очікуванням ринку.

Центробанк очікує, що в разі найгіршого сценарію розвитку подій у російській економіці прибуток банківського сектора у 2015 році може скоротитися до 200-300 мільярдів рублів.

Читайте такожМінекономіки Росії різко погіршило всі економічні прогнози"Скорочення ставки на 2 процентні пункти принесе невелике полегшення банкам і позичальникам, які все ще пристосовуються до грудневого стрибка ставки до 17 із 10,5 відсотка, але підтверджує, що високі процентні ставки не є короткочасним явищем", - пише Moody's.

Агентство очікує зростання середніх ставок кредитування цього року, але при цьому ставки за депозитами зростатимуть у більшій мірі та швидшими темпами.

За оцінками Moody's, середня вартість залучення корпоративних депозитів у 2015 році збільшиться на 300 базисних пунктів, середня ставка за депозитами фізосіб - на 200 базисних пунктів. При цьому експерти припускають, що вартість роздрібних кредитів здебільшого не переглядатиметься, а в корпоративному сегменті ставки будуть підвищені на 5 процентних пунктів у 10 відсотках випадків, 20 відсотків кредитів подорожчають на 3 процентних пункти, ще 20 відсотків - на 1 процентний пункт.

Втрати російських банків у разі збереження високого рівня ставок протягом більшої частини 2015 року позначаться на й без того слабких показниках капіталу, а нова програма влади для підтримки капіталу великих і середніх банків лише частково полегшить життя цього сегменту і ніяк не допоможе великій кількості дрібних банків, що працюють у Росії, пише Moody's.