Уряд Японії схвалив підписання інвестиційної угоди з Україною

09:20, 03 лютого 2015
Фінанси
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Уряд Японії у вівторок прийняв рішення підписати з Україною угоду про заохочення та захист інвестицій на засіданні кабінету, що відбулося в Токіо.

REUTERS

Документ покликаний сприяти припливу японських капіталовкладень в українську економіку, пише ТАСС.

Міністр закордонних справ Японії Фуміо Кішида оцінив Україну як «потенційно перспективний, великий ринок», але зазначив, що Токіо стурбований розростається на сході країни конфліктом, пишуть Ведомости з посиланням на Kyodo News.

Читайте такожЯпонія виділить Україні $300 млн економічної допомоги"Підписання угоди відповідає сильним запитам японських компаній, і ми віримо, що будемо надавати допомогу Україні на основі залучення інвестицій з Японії", - зазначив міністр.

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