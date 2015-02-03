Уряд Японії схвалив підписання інвестиційної угоди з Україною

Документ покликаний сприяти припливу японських капіталовкладень в українську економіку, пише ТАСС.

Міністр закордонних справ Японії Фуміо Кішида оцінив Україну як «потенційно перспективний, великий ринок», але зазначив, що Токіо стурбований розростається на сході країни конфліктом, пишуть Ведомости з посиланням на Kyodo News.

Читайте такожЯпонія виділить Україні $300 млн економічної допомоги"Підписання угоди відповідає сильним запитам японських компаній, і ми віримо, що будемо надавати допомогу Україні на основі залучення інвестицій з Японії", - зазначив міністр.