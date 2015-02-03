Світові ціни на золото падають через новини із Греції, Китаю і США

Золото на нью-йоркській біржі Comex продовжує дешевшати четверту сесію поспіль, повідомляє Газета.ru.

Зокрема, лютневий ф'ючерс на золото подешевшав до $1270,10 за тройську унцію, знизившись у ціні на 0,11%. Вартість березневого ф'ючерса на срібло знижувалася на 0,17%, до $17,02 за тройську унцію.

Причиною зниження цін є бажання грецької влади не списувати борги, а обміняти облігації на нові.

Читайте такожУкраїнська біржа запустила торги ф'ючерсами на долар і золотоУ свою чергу в Китаї у березні поточного року розпочнеться процедура встановлення ціни на золото на вільному ринку.

За інформацією Bloomberg, золото дешевшає на побоюваннях інвесторів, пов'язаних із можливим підвищенням процентних ставок у США на тлі ознак економічного зростання.