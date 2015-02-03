Небанківські фінустанови розкриють інформацію про себе наступного року

Небанківські фінансові установи, нагляд за якими здійснюється Національною комісією у сфері регулювання ринків фінансових послуг, із 1 січня 2016 року будуть зобов'язані розкрити інформацію про себе в загальнодоступній базі даних і на власних сайтах.

Про це йдеться в змінах до закону України про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг, опублікованих у газеті «Урядовий кур'єр» №19 від 3 лютого.

Згідно з документом, фінустанови зобов'язані на безкоштовній основі розміщувати в загальнодоступній інформаційній базі й на власних сайтах докладну інформацію про себе, включаючи найменування та перелік послуг, відомості про власника істотної участі, склад керівництва, структурні підрозділи, ліцензії та дозволи, річну фінансову звітність, а також відомості про банкрутство, процедуру санації або ліквідації.

У свою чергу, Нацкомфінпослуг вестиме державний реєстр фінансових установ і загальнодоступну базу даних.

Читайте такожНБУ може розкрити інформацію про реальних власників банківЗгідно з перехідними положеннями закону, вимога про розкриття інформації набуває чинності з 1 січня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, у серпні минулого року Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді зобов'язати небанківські фінустанови розкривати інформацію про себе на порталі Нацкомісії з регулювання ринків фінпослуг і на власних сайтах.

Раніше уряд розглядав варіант створення мегарегулятора на базі Національного банку. В цьому випадку Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, і Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку реорганізовувалися б до департаментів у структурі НБУ.