Україна цього року має виплатити МВФ понад $1,4 мільярда

Україна має виплатити ключовому кредитору – Міжнародному валютному фонду у 2015 році у цілому 1,007 млрд SDR (понад 1,4 млрд дол. за поточним курсом Фонду) боргових платежів, зазначається у повідомленні Фонду, розміщеному на сайті МВФ.

Згідно з оприлюдненим графіком виплати платежів, Україна мала здійснити платежі 30 січня і 1 лютого загальним обсягом 167 млн. SDR (235 млн дол. за поточним курсом), включаючи додаткові витрати з обслуговування.

Наступний запланований платіж має бути здійснений 27 березня обсягом 125 млн SDR (176,5 млн дол.). Платежі в такому самому обсягу Україна має виплатити Фонду ще тричі - 26 червня, 25 вересня і 24 грудня.

Обсяг платежів у квітні-травні становитиме у цілому 166 млн SDR (235 млн дол.), у липні-серпні 165,5 млн SDR (231 млн дол. за поточним курсом), у листопаді – 8,6 млн SDR (12 млн дол.).

Читайте такожПродовження роботи місії МВФ є сигналом готовності надати кредит - експертЯк очікується, у 2016 році обсяг платежів Фонду за умови збереження поточних кредитних відносин становитиме 32 млн SDR (45 млн дол. за поточним курсом). Піковими за обсягом виплат, за умови збереження чинної програми співпраці, стануть 2018 рік з обсягом платежів 1,5 млрд SDR (близько 3,1 млрд дол. за поточним курсом) і 2019 рік з обсягом платежів 863 млн SDR (близько 1,2 млрд дол.).

Водночас наприкінці січня керівництво України відправило до МВФ запит про формування і підписання нової програми співпраці з МВФ з використанням механізму розширеного фінансування EFF (Extended Fund Facility). Обсяг нової програми не оговорюється, термін її реалізації становитиме близько 4 років.

Україна у 2015 році має виплатити близько 11 млрд дол. зовнішніх боргових платежів. У 2014 році Україна виплатила 14 млрд дол. По лінії МВФ Україна одержала у 2014 році 4,6 млрд дол.