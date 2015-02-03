На рахунках оточення Януковича і Ко в Україні заарештували 1,8 млрд доларів і 6 млрд гривень

На сьогодні в Україні заарештовано 1,8 млрд доларів, 6 млрд грн, що зберігаються на рахунках осіб з оточення екс-президента Віктора Януковича, які проходять за кримінальними провадженнями.

Про це генеральний прокурор України Віталій Ярема заявив 2 лютого на зустрічі з членами фракції «Блок Петра Порошенка», повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Також, за його словами, на банківських рахунках у країнах Євросоюзу та Швейцарської Федерації заарештовано близько 200 млн доларів.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого 2014 року колишній президент Янукович самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень і втік у Росію. Це відбулося після кількох місяців протестів в Україні, що закінчилися кровопролиттям.

Разом з Януковичем з України втекли і його «соратники».

Читайте такожЯрема запевняє, що все майно Януковича і Ко заарештувалиПроти Януковича, екс-генпрокурора Віктора Пшонки і ряду інших колишніх чиновників відкрито кримінальне провадження про масові вбивства мирних громадян. Їх оголошено в розшук.

Також проти ряду високопосадовців часів Януковича відкрито кримінальні провадження за фактами відмивання коштів та виведення капіталів.

15 листопада 2014 р. Ярема повідомив, що Генпрокуратура відкрила більш як 30 кримінальних проваджень стосовно Януковича і його спільників. Їм всім також повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та оголошено розшук.