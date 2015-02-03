Фонд гарантування вкладів виключив «Експобанк» зі свого реєстру

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виключив «Експобанк» зі свого реєстру у зв'язку з його ліквідацією та відкликанням банківських ліцензій.

Таким чином, учасниками фонду на поточний момент є 156 банків.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 26 січня почав ліквідацію «Експобанку».

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 25 вересня 2014 року ввів тимчасову адміністрацію в «Експобанк».

Читайте такожФонд гарантування почав ліквідацію ще трьох неплатоспроможних банківДовідка УНІАН. «Експобанк» працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих фінансових установ. За інформацією на сайті НБУ, в банку відсутні акціонери, що володіють понад 10% акцій.