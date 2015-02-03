Фонд гарантування вкладів виключив «Експобанк» зі свого реєстру
11:18, 03 лютого 2015Фінанси
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 26 січня почав ліквідацію «Експобанку».
В Україні продовжують оптимізувати банківський сектор / Фото УНІАН
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виключив «Експобанк» зі свого реєстру у зв'язку з його ліквідацією та відкликанням банківських ліцензій.
Таким чином, учасниками фонду на поточний момент є 156 банків.
Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 26 січня почав ліквідацію «Експобанку».
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 25 вересня 2014 року ввів тимчасову адміністрацію в «Експобанк».
Читайте такожФонд гарантування почав ліквідацію ще трьох неплатоспроможних банківДовідка УНІАН. «Експобанк» працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих фінансових установ. За інформацією на сайті НБУ, в банку відсутні акціонери, що володіють понад 10% акцій.
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