Фонд гарантування вкладів виключив «Експобанк» зі свого реєстру

11:18, 03 лютого 2015
Фінанси
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 26 січня почав ліквідацію «Експобанку».

В Украине продолжают оптимизировать банковский сектор / Фото УНИАН

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виключив «Експобанк» зі свого реєстру у зв'язку з його ліквідацією та відкликанням банківських ліцензій.

Таким чином, учасниками фонду на поточний момент є 156 банків.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 26 січня почав ліквідацію «Експобанку».

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 25 вересня 2014 року ввів тимчасову адміністрацію в «Експобанк».

Читайте такожФонд гарантування почав ліквідацію ще трьох неплатоспроможних банківДовідка УНІАН. «Експобанк» працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих фінансових установ. За інформацією на сайті НБУ, в банку відсутні акціонери, що володіють понад 10% акцій.

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