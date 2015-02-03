Європейський інвестбанк цього року виділить Україні мільярд євро на реалізацію проектів

Європейський інвестиційний банк, загальний інвестиційний портфель якого в Україні становить 3 млрд євро, поточного року виділить країні на реалізацію проектів близько 1 млрд євро, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на слова голови офісу Представництва ЄІБ в Україні Лілії Чернявської під час зустрічі з представниками Мінекономрозвитку.

«Допомога, яку планував надати Євросоюз через ЄІБ, - це завдання ми з вами виконали. Але на цей рік у нас не менш амбітні плани - проектів на підписання цього року залишається теж приблизно на 1 млрд», - передає слова Чернявської прес-служба міністерства.

Читайте такожЯценюк обіцяє витратити 600 млн євро від Європейського інвестбанку на розвиток економікиЗгідно з повідомленням, у 2014 році ЄІБ підписав угоди про реалізацію проектів в Україні на суму близько 1 млрд євро, серед яких реконструкція, капремонт і технічне переоснащення магістрального газопроводу «Уренгой - Помари - Ужгород» (кредитори ЄІБ та ЄБРР - по 150 млн євро), кредитна лінія для малого та середнього бізнесу «АРЕХ» (ЄІБ - 400 млн євро), «Надзвичайна кредитна програма для України» (ЄІБ - 200 млн євро).

Крім того, в 2015 році ЄІБ планує розглянути проекти, які стосуються сфери енергоефективності та енергозбереження у вищих навчальних закладах, розвитку муніципальної інфраструктури, підтримки модернізації Канівської ГЕС та підтримки зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств.

Як повідомляв УНІАН, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) планує виділити "Укрзалізниці" кредит у розмірі 150 млн євро на модернізацію 250 км залізничних колій у південних регіонах України.