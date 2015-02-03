Банк Росії за місяць продав $2,3 мільярда заради підтримки рубля

Обсяг операцій з продажу Банком Росії доларів у січні поточного року склав 2,341 мільярда, операцій з купівлі - 21,69 мільйона, повідомляє Прайм із посиланням на дані про валютні інтервенції ЦБ.

Таким чином, нетто-продаж (продаж мінус купівля) регулятором доларів у січні становив 2,32 мільярда. Операції з євро не здійснювалися. Як випливає зі щоденних даних про інтервенції ЦБ, безпосередньо регулятор у січні не проводив валютні інтервенції, весь обсяг операцій припав на продаж валюти Мінфіном РФ.

За підсумками 2014 року нетто-продаж ЦБ доларів становив 76,128 мільярда, євро - 5,41 мільярда. У грудні 2014 року Центробанк продав 11,902 мільярда доларів.

Читайте такожBloomberg прогнозує прискорення падіння рубля через борги російських компанійБанк Росії наприкінці 2014 року відпустив рубль у вільне плавання, скасувавши регулярні інтервенції та коридор бівалютного кошика, однак залишив за собою право виходити на ринок з інтервенціями для підтримки рубля. Мінфін РФ почав продаж валюти із залишків на рахунках Федерального казначейства після обвалу рубля 16 грудня до рекордних 80 рублів за долар і 100 рублів за євро.