Доходи зведеного бюджету за січень становили 30,7 млрд гривень

Доходи зведеного бюджету, за оперативними даними, за січень 2015 року становили 30,7 млрд грн, що на 493,4 млн грн (1,6%) більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Згідно з повідомленням, з урахуванням перерахувань відповідно до Бюджетного кодексу України, доходи державного бюджету за вказаний період становили 25,6 млрд грн, що на 1,8 млрд грн (7,5%) більше січня 2014 року.

За даними фіскальної служби, до місцевих бюджетів надійшло 5,1 млрд грн, що на 1,3 млрд грн (20,4%) менше показника січня минулого року.

Відомство відзначає, що у січні зменшилися надходження до зведеного бюджету по Донецькій і Луганській областях порівняно з січнем минулого року на 1,9 млрд грн (59,5%), зокрема по Донецькій області - на 1,5 млрд грн, по Луганській області - на 0,4 млрд грн.

У розрізі основних платежів, за інформацією ДФС, приріст забезпечили надходження по ПДВ (на 29,1%) на 1,5 млрд грн, по акцизах (5,1%) на 108,7 млн грн, по імпортному миту (13%) на 88,6 млн грн, по зборах за користування надрами (5,3%) на 56,9 млн грн, по ренті за користування радіочастотним ресурсом України (65,5%) на 48,4 млн грн, по цільовій надбавці до чинного тарифу на природний газ (32,8%) на 88,8 млн грн, по ренті за спеціальне використання лісових ресурсів (у 2,5 разу) на 5,9 млн грн.

«У повному обсязі виконано завдання Міністерства фінансів України по податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів - 110,1% (+696,6 млн грн), збору у вигляді цільової надбавки до чинного тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності - 126,6% (+75,6 млн. грн), рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів - більш ніж удвічі (+5,8 млн грн)», - зазначається у повідомленні відомства.

Також повідомляється, що платникам податків у січні було відшкодовано 4,8 млрд грн податку на додану вартість. Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 11,9 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з держбюджетом на 2015 рік доходи, сформовані за рахунок податкових надходжень, мають становити 365,6 млрд грн, що вище за фактичні показники податкових надходжень у 2014 році.

Більш як третину податкових надходжень має забезпечити податок на додану вартість – 157,8 млрд грн, за обсягу запланованого до відшкодування ПДВ 56,1 млрд грн. Загальний обсяг зборів акцизного податку – для товарів, вироблених в Україні і ввезених на територію України, - заплановано на рівні 60 млрд грн. Обсяг експортних і імпортних мит становитиме 31,7 млрд грн.

Неподаткові доходи держбюджету становитимуть близько 100,5 млрд грн і будуть сформовано у першу чергу за рахунок перерахувань Національного банку (65,4 млрд грн), участі держави в управлінні підприємств (4,6 млрд грн) і адміністративних платежів (4,1 млрд грн).

Близько 1,5 млрд грн мають становити конфісковані кошти і кошти від реалізації майна, одержаного з використанням корупційних схем.