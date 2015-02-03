Офіційний курс гривні впав до нового історичного мінімуму

Національний банк України сьогодні, 3 лютого, з 14:00 встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 16,2414 грн/дол., що на 8 копійок нижче за попереднє мінімальне значення на рівні 16,1578 грн/дол., встановлене 30 січня, повідомляється на сайті регулятора.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку станом на 13:30 становив 16,2494 грн/дол., за підсумками сьогоднішнього індикативного аукціону НБУ для визначення рівноважного курсу – 16,2101 грн/дол., окремі котирування на міжбанківському ринку з урахуванням комісій досягають 22 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році регулятор перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і в результаті гривня протягом року знецінилася по відношенню до долара США за офіційним курсом удвічі.

Читайте такожГонтарева підтвердила перехід на єдиний ринковий курс валютЗ моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала двічі: у 1998 році майже утричі - до близько 5 грн з 1,8 грн за долар, а також наприкінці 2008 року - майже удвічі, до 8 грн/дол.

Наприкінці 2014 року НБУ перейшов до симбіозу ринково-адміністративного регулювання курсу, указуючи ринку індикативний курс за допомогою проведення щоденних аукціонів на міжбанківському валютному ринку в невеликих обсягах.

Учора, 2 лютого, Нацбанк анонсував перехід до єдиного ринкового курсу на валютному ринку, який, за інформацією учасників фінансового ринку, очікується з 5 лютого.