Україна і Японія 5 лютого підпишуть угоду про захист інвестицій

Україна і Японія мають намір 5 лютого підписати Угоду про просування і захист інвестицій, запропоновану Україні рішенням уряду Японії, прийнятим сьогодні, 3 лютого. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Японії, розміщеному на сайті міністерства.

«Третього лютого уряд Японії вирішив підписати Угоду про просування і захист інвестицій – українсько-японську угоду, - зазначається у повідомленні. – Згідно з рішенням, 5 лютого документ підпишуть в Києві посол Японії в Україні Шегекі Сумі і міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус».

Читайте такожЯпонські фахівці допоможуть перевести українські ТЕС на недефіцитне вугілля Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня уряд Японії мав намір виділити Україні додатковий пакет фінансової допомоги обсягом 300 млн дол. для поповнення золотовалютних резервів Національного банку. Надані кошти є доповненням до 1,5 млрд дол. фінансової допомоги, виділеної Україні у 2014 році.

Крім того, Японія готова виділити ще 16,6 млн дол. як грант на реалізацію інфраструктурних проектів.