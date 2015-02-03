ЦБ Греції видав найбільшим банкам країни кредити на 2 млрд євро

Центробанк Греції видав трьом найбільшим банкам країни кредити в розмірі 2 мільярди євро в рамках програми екстреної кредитної допомоги, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на два своїх джерела, знайомих із ситуацією.

Рішення про надання кредитної допомоги прийняли після того, як відтік вкладів перевищив допустимий рівень, зазначає агентство.

Кредити були надані банкам ще в січні цього року, після того, як Європейський центральний банк дозволив використання програми екстреної кредитної допомоги, повідомили джерела агентству. При цьому вони відмовилися назвати ці банки. Яку суму грошей одержав кожен з трьох банків, не повідомляється, передає РИА Новости.

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Боргова криза в Греції вибухнула в 2010 році. Афіни були змушені звернутися за зовнішньою фінансовою допомогою. За угодою з "трійкою" кредиторів (Єврокомісія, Європейський центральний банк і Міжнародний валютний фонд), Афінам виділяли багатомільярдні кредити, списували близько половини боргів приватним кредиторам, а натомість було висунуто ряд вимог, таких, як заходи жорсткої економії, приватизація активів на 50 мільярдів євро до кінця 2015 року і структурні реформи.

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Лідер партії СІРІЗА, яка перемогла на січневих парламентських виборах, і новий прем'єр Греції Алексіс Ціпрас заявив, що буде домагатися списання сотень мільярдів євро кредитів ЄС і МВФ, які були витрачені на стабілізацію грецького суверенного боргу і частково на фінансування державних витрат. Ціпрас також заявив, що "трійці" кредиторів "прийшов кінець".