АМКУ вважає переведення бюджетників у держбанки порушенням принципів конкуренції

Антимонопольний комітет України вважає переведення зарплатних проектів державних підприємств на обслуговування в держбанки порушенням принципів вільної конкуренції та утиском інтересів громадян - утримувачів платіжних карт, говориться в роз'ясненні комітету, переданому УНІАН.

Комітет повідомив, що одержує численні звернення банків та їх об'єднань, згідно з якими окремі органи державної влади, посилаючись на доручення уряду, доручили перейти підзвітним підприємствам на обслуговування за зарплатними проектами в один із держбанків.

«Ухвалення органами влади, органами місцевого самоврядування відповідних актів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо) про перехід на обслуговування за зарплатними проектами в державні банки може спричинити порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядування, що може призвести до недопущення, усунення, обмеження або спотворення конкуренції», - говориться в документі.

На думку комітету, державні банки в результаті надання їм виняткових повноважень з обслуговування зарплатних проектів бюджетних установ можуть бути поставлені в привілейоване становище порівняно з іншими банківськими установами за переліком, що визначається конкурсною комісією Мінфіну, що, у свою чергу, може призвести до обмеження конкуренції у цьому сегменті ринку банківських послуг.

Крім того, комітет відзначає, що переважну більшість операцій з банківськими платіжними картами становлять операції зі зняття готівки, а мережа банкоматів держбанків менш розгалужена порівняно з приватними банками з числа уповноважених на виплату зарплати бюджетникам, при цьому держбанки не є учасниками об'єднаних мереж банкоматів, у зв'язку з чим переведення в держбанки може призвести до утиску інтересів громадян - утримувачів платіжних карт.

Комітет нагадує, що порядок виплати зарплати працівникам бюджетних установ регулюється постановою Кабінету міністрів від 22 квітня 2005 року №318 «Про вдосконалення механізму виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ і державної соціальної допомоги», а також наказом Міністерства фінансів від 24 вересня 2010 року №1086 «Про затвердження Порядку проведення відкритого конкурсу з визначення уповноважених банків України, через які має здійснюватися виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ».

Читайте такожАМКУ визнав, що держбанки не зможуть забезпечити якісну виплату зарплат бюджетникамЯк повідомляв УНІАН, найбільші українські банки недержавної форми власності називають процес переведення зарплатних проектів держпідприємств на обслуговування в держбанки елементами нездорової конкуренції та рекомендують при виборі банку для обслуговування керуватися прозорими ринковими принципами і побажаннями клієнтів.

Наприкінці минулого року уряд протокольними рішеннями зобов'язав ряд силових структур перевести підконтрольні організації на розрахунково-касове обслуговування в державні банки.

Пізніше перший заступник голови НБУ Олександр Писарук повідомив, що Національний банк спільно з Міністерством фінансів розробляє чіткі критерії відбору банків для обслуговування державних підприємств і під ці критерії, крім державних, підпадатимуть і приватні банки.

Згідно з останніми даними Міністерства фінансів, до уповноважених банків для виплати зарплат бюджетникам належать 64 комерційні банки, включаючи найбільші фінустанови.