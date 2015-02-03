Гривня на міжбанку знизилася до 16,68 за долар

У вівторок, 3 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів знизилися до 16,48/16,68 грн/дол. з 16,42/16,62 грн/дол. на відкритті торгів.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що операції проходили активно, попит і пропозиція майже вирівнялись.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,70/18,93 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2470/0,2500 грн./рубль.

Читайте такожОфіційний курс гривні впав до нового історичного мінімуму

За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 15,8833 грн/дол., до цього часу було укладено 227 угод, обсяг торгів становив 222,87 млн дол.