Путін хоче використати для потреб РФ виданий Україні кредит у $3 млрд

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін заявив на нараді з економічних питань.

"Значна частина цих ресурсів (ФНД - УНІАН) розміщена в різних фінансових інструментах, зокрема в боргових зобов'язаннях України розміщено 169 млрд рублів, у доларовому еквіваленті це 3 млрд доларів. Термін погашення настає в грудні цього року", - сказав Путін.

Він підкреслив, що влада Росії повинна "використовувати ці кошти (ФНД) для своїх потреб".

Путін зазначив, що Росія, як і в минулі роки, стикається з проблемами зовнішньої кон'юнктури, тому використовувалися кошти резервних фондів, зокрема з Фонду національного добробуту.

Він нагадав, що станом на 1 січня 2015 року обсяг коштів ФНД становить 4 трлн 388 млрд рублів.

За словами Путіна, уряд РФ підготував і вже приступає до реалізації плану першочергових заходів, спрямованих на забезпечення сталого розвитку економіки, соціальної стабільності.

Читайте такожМінфін РФ заявив про наявність підстав вимагати від України дострокового повернення позики в $3 млрд"Першочерговими завданнями цього плану є забезпечення та підтримка промислового, аграрного виробництва, банківської системи, ринку праці, малого та середнього бізнесу. Але головне, звичайно, слід забезпечити якісне зростання економіки, не забути про системні завдання, про диверсифікацію економіки – все це в плані є", - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року Путін і на той час президент України Віктор Янукович домовилися про надання російською стороною позики Україні обсягом в 15 млрд доларів. Кредит передбачав обмін коштів на суверенні євробонди України. Перший транш кредиту обсягом 3 млрд доларів був наданий Україні наприкінці грудня 2013 року.

17 жовтня 2014 року Путін заявив, що РФ може, але не вимагатиме від влади України дострокового погашення кредиту в сумі 3 млрд доларів, щоб не «завалити» українську фінансову систему.

Янукович наприкінці лютого 2014 року, після масового розстрілу силовиками протестувальників на Майдані Незалежності в Києві, втік до Росії.

РФ після цього, в березні 2014 року, після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

В результаті цих дій ЄС, США, Канада, Японія, Австралія та низка інших країн запровадили проти Росії санкції, в тому числі - щодо найбільших банків.

14 січня 2015 року прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що у РФ є підстави вимагати від України дострокового погашення кредиту в 3 млрд доларів.

«До речі, щодо наших боргів, треба вимагати їх неухильного виконання - щодо боргів, вимоги за якими має РФ. У нас багато таких прикладів, як найбільш промовистий нагадаю - наша країна надала Києву позику в 3 млрд дол. - це державна позика, без урахування величезної комерційної заборгованості банкам», - сказав Медведєв.

«Однією з умов було неперевищення рівня державного боргу України в 60% обсягу ВВП. Сьогодні ця умова порушена, тому, хоч би що говорили керівники України, у нас є підстави вимагати термінового погашення позики, тобто виконання контрактних зобов'язань», - заявив він.

За його словами, у прийнятому бюджеті України «ми взагалі не побачили коштів» на погашення фінансових зобов'язань перед Росією, хоча погашення заборгованостей перед іншими кредиторами влада України запланувала.